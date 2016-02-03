اقتحام صهيوني مسلح لساحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، وضباط من المخابرات الإسرائيلية، وأفراد من حرس الحدود بسلاحهم، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، في خطوة غير مسبوقة منذ شهور.

وقال أحد حراس المسجد الأقصى، لوكلة الأناضول، فضل عدم الكشف عن اسمه، “في أقل من ساعة، اقتحم 31 ضابط مخابرات إسرائيلية، و75 مستوطناً، بالإضافة إلى 19 من أفراد حرس الحدود بزيهم وسلاحهم، ساحات المسجد من جهة باب المغاربة (أحد بوابات المسجد”.

وأضاف الحارس، “إن العديد من الحافلات التي تقل طلبة المدارس التوراتية، تقف قرب باب المغاربة تجهيزاً لاقتحام الأقصى”.

ويشهد المسجد اقتحامات يومية من قبل المستوطنين عدا أيام الجمعة والسبت.