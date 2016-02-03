"عربجى" يضرب شقيقته حتى الموت شكًا فى سلوكها بشبرا الخيمة

تجرد عربجى من المشاعر الإنسانية والرحمة، بعد استدراج شقيقته لمسكنة بشبرا الخيمة، وتكبيلها بحبل واعتدى عليها ضربًا حتى فارقت الحياة، بزعم شكه فى سلوكها ومشاهدتها تسير مع شخص رغم زواجها بآخر.

تمكن المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من القبض على "فؤاد.م"، 22 سنة عربجى، لتعديه على شقيقته "نجوى.م"، 18 سنة، ربة منزل، بالضرب حتى فارقت الحياة لشكه فى سلوكها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد صموائيل ملاك مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة، ودلت تحريات العقيد جمال الديغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، على قيام عربجى بشبرا الخيمة، بقتل شقيقته، بعد أن تعدى عليها حتى الموت، وذلك لشكه فى سلوكها، ونقلت الجثة للمستشفى، وألقى القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وأشارت تحريات النقيب محمود ندا معاون مباحث القسم، على أن مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى بلاغًا من "حميدة .م.ع"، 42 سنة ربة منزل، ومقيم عزبة رستم – دائرة القسم، بقيام نجلها المدعو "فؤاد.م"، 22 سنة، عربجى، بالتعدى على شقيقته "نجوى.م"، 18 سنة ربة منزل، بالضرب حتى فارقت الحياة لشكه فى سلوكها، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وانتقل العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات متفرقة بالجسم وآثار احمرار أعلى الكفين والقدمين نتيجة تكبيلها بحبل ونزيف من الأنف والفم.

نُقِل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة، وقرر زوج المجنى عليها بأن زوجته تركت المنزل مساء أمس، واليوم ورد له اتصال تليفونى من شقيقها أخبره بوفاتها.

تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لسوء سلوك شقيقته ومشاهدتها حال سيرها مع أحد الأشخاص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1073 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016م.