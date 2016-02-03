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صحيفة سعودية: إلقاء القبض على 55 متهما بالإرهاب خلال 8 أيام

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صحيفة سعودية: إلقاء القبض على 55 متهما بالإرهاب خلال 8 أيام صحيفة سعودية: إلقاء القبض على 55 متهما بالإرهاب خلال 8 أيام

ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على 55 متهما بالإرهاب خلال الـ 8 أيام ماضية دون مقاومة مسلحة بعدة مواقع من مناطق المملكة.

ونقلت عن مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية توفرت لديها معلومات عن تورط أشخاص بالإرهاب من 12 جنسية منهم 29 سعوديا وأربعة أمريكيين وإندونيسى وفلبينى وسورى وإماراتى ويمنى وفلسطينى وكازاخستانى وباكستانى وأردنى.

وبينت ذات المصادر لـ"الجزيرة" أن أبرز عمليات القبض للمتهمين حدثت يومى الجمعة والسبت الماضيين، حيث تم القبض على 15 متهما من الجنسية السعودية.

وفى ذات السياق اشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق 154 مطلوبا فى قضايا إرهابية من تسع قوائم مطلوبين للداخلية.

وكانت وزارة الداخلية دعت كل من تتوافر لديه معلومات عن أى من المطلوبين الـ154 متهما بالإرهاب المسارعة فى الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية، مقابل مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلى بمعلومات تؤدى للقبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافآت إلى 5 ملايين فى حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين فى حال إحباط عملية إرهابية.
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مصر 365

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