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بالصور.. مقتل عنصرين إرهابيين وضبط أسلحة ومتفجرات فى مداهمة أمنية بالمعادى

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بالصور.. مقتل عنصرين إرهابيين وضبط أسلحة ومتفجرات فى مداهمة أمنية بالمعادى بالصور.. مقتل عنصرين إرهابيين وضبط أسلحة ومتفجرات فى مداهمة أمنية بالمعادى
أفاد مصدر أمنى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت فى فجر اليوم فى قتل أخطر العناصر الإرهابية من منفذى عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية عقب مواجهات أمنية قوية مع قوات الشرطة بمنطقة المعادى.

وأكد مصدر أمنى مسئول أن معلومات قد توافرت للقطاع الأمنى الوطنى عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة المعادى وعلى الفور تم إعداد مأمورية أمنية ضخمة من رجال الأمن الوطنى ورجال الأمن المركزى ورجال العمليات الخاصة، وتم محاصرة مكان تواجد تلك العناصر إلا أنه فور اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم وهو ما دفع القوات لمبادلتهم إطلاق النيران .

وأسفرت المواجهات الأمنية التى استمرت لساعات بين العناصر الإرهابيه والقوات عن مقتل العناصر الإرهابية وباقتحام المكان تم ضبط كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والأسلحة التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة، وجار حصر المضبوطات ومن المقرر أن تصدر وزارة الداخلية بيانا بعد قليل للإعلان تفاصيل الحادث .

القوات الأمنية ، مداهمة، وكر الإرهابيين (1)

القوات الأمنية ، مداهمة، وكر الإرهابيين (2)

القوات الأمنية ، مداهمة، وكر الإرهابيين (3)

القوات الأمنية ، مداهمة، وكر الإرهابيين (4)

القوات الأمنية ، مداهمة، وكر الإرهابيين (5)

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