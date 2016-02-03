محافظ أسوان: 30 يونيه افتتاح المستشفى العام الجديد بمنطقة الصداقة

أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أنه تم تحديد 30 يونيه المقبل، لافتتاح مستشفى أسوان العام فى منطقة الصداقة الجديدة، بعد تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه، لاستكمال الإنشاءات بالمستشفى الجديد.

وأضاف اللواء حجازى، فى تصريحات صحفية، أن الأجهزة الطبية للمستشفى متوافرة، ولكن سبب تأخير الافتتاح هو مشكلة خاصة بإجراء بعض التعديلات على شبكة الصرف الصحى الخاص بالمستشفى.

ونفى محافظ أسوان، فى تصريحات صحفية، ما يتردد حول سعى مستشفى أسوان الجامعى لضم المستشفى العام الجديد إلى إدراتها ضمن خطة التوسع، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بذلك.