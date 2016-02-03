ضبط أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا، اليوم، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط "خالد. ش"، 20 سنة عاطل ومقيم بقرية الشراينة مركز سمالوط وبحوزته 4 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 130 جراما بقصد الاتجار، و"إيهاب. و"، 30 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير، ويعمل بائعا متجولا من بنى مزار، وبحوزته 35 قرصا لعقار التامول المخدر و3 قطع من جوهر الحشيش المخدر.

كما أسفرت عن ضبط 8 قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن 5 بنادق خرطوش 1 فرد رصاص محلى الصنع، و2 فرد خرطوش محلى الصنع، وضبط "على. ا"، 37 سنة فلاح ومقيم عزبة الشريف مركز مطاى، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3554\1014 جنايات مركز مطاى "قتل"، وضبط "بباوى. ج"، 31 سنة سائق السيارة رقم 281 و ل ن مصر والمقيم بنى عمار بمركز مطاى وبحوزته 3 آلاف عبوة مقرمشات مجهولة المصدر.