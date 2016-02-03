مصرع عامل وإصابة 2 فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، بينهم جثة هامدة، إثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد جلال أبوسحلى، مأمور مركز شرطة طما، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما، بوقوع مشاجرة بين طرف أول عائلة رزق . ر. م" 27 سنة عامل "جثة هامدة"، إثر إصابته بطلق نارى بالحوض ووجود آثار رش خرطوش" و"حلمى. س.خ .ر" 69 سنة مزارع مصاباً بجرح رضى بفروة الرأس، وطرف ثان عائلة "عمر إ. ع" 18 سنة عامل مصاباً بطلق نارى فتحة دخول وخروج بالساق اليسرى وكسر بعظام الفخذ، الطرفان أبناء عمومة وينتمون لبيت الرواجح ويقيمون بناحية قاو غرب دائرة المركز.

وبسؤال والد المتوفى 60 سنة فلاح ويقيم بذات الناحية اتهم كل من "م . ع" و"ه .ع" بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحيازتهما تجاه نجله، ما أدى إلى وفاته، وبسؤال المصاب الثانى من الطرف الأول اتهم "ا. م"، و"م . م" بالتعدى عليه وإحداث إصابته بـ"شوم"، بسؤال المصاب من الطرف الثانى اتهم "ا م. ح" بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته أدى إلى ‏إصابته، بسبب خلافات على الجيرة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 527 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.