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سقوط مدرسين وسائق بحوزتهم 10 كيلو حشيش فى كمين أمنى بمطروح

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سقوط مدرسين وسائق بحوزتهم 10 كيلو حشيش فى كمين أمنى بمطروح سقوط مدرسين وسائق بحوزتهم 10 كيلو حشيش فى كمين أمنى بمطروح
تمكنت إدارة البحث الجنائى بمطروح، من ضبط 100 طربة حشيش، حيث تمكن الملازم أول رامى القرضاوى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مطروح، والمعين بخدمة نقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 20، من ضبط كل من "عويس - أ – ع" مواليد 1962 مدرس مقيم بنى سويف، و"أحمد - ج – م" مواليد 1986 سائق مقيم الجيزة، و"إبراهيم - أ – م" مدرس مقيم بنى سويف ، أثناء استقلالهم السيارة رقم 109181 ملاكى بنى سويف ملك وقيادة الأول بالطريق الساحلى تجاه الإسكندرية.

وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها 100 طربة لجوهر الحشيش المخدر، وزنت حوالى 10 كيلو جرام، ومبلغ مالى 1025 جنيا، وعدد 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بالعملاء والسيارة للترويج، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر جنايات مطروح، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365