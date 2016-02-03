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القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار فى أسيوط

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القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار فى أسيوط القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار فى أسيوط
تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، من ضبط صاحب محل و4 عمال، ينقبون عن الآثار بعقار مستأجر، وبحوزتهم معدات الحفر فى غرب البلد بأسيوط، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لمواجهة واستهداف كافة صور الجريمة، خاصة ضبط قضايا التنقيب عن الآثار.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث قسم أول أسيوط، مفادها قيام "م.ع.أ" صاحب محل مقيم شارع محمد محمود دائرة قسم أول أسيوط، و"م.ع.أ " عامل مقيم الخضرية دائرة قسم أول أسيوط، و"م.ع.م" عامل، و"أ.س.ع " عامل، و"ع.أ.ف" (جارى ضبطه)، مقيمين غرب البلد دائرة قسم أول أسيوط، بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المستأجر للأول، بالاستعانة بباقى المتهمين بناحية غرب البلد دائرة قسم أول.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتمكنت من ضبط المتهمين حتى الرابع، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر، عبارة عن (3) كوريك، وعلبة صغيرة وشاكوش وسلبة ومسطرين وفأسين وأزميل.

وبمواجهة المتهم الـول أقر بقيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بالعقار، وإخطار شرطة السياحة والآثار لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث بتطوير مناقشته، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

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مصر 365