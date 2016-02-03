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وزير الري: فحص العرض الفني لدراسة تأثيرات سد النهضة الأسبوع الحالي

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وزير الري: فحص العرض الفني لدراسة تأثيرات سد النهضة الأسبوع الحالي وزير الري: فحص العرض الفني لدراسة تأثيرات سد النهضة الأسبوع الحالي

وزير الري

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن خبراء الوزارة أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية سينتهون من إعداد تقريرهم عن فحص العرض الفنى المشترك للشركتين الفرنسيتين “بى آر إل” و”آرتليا”، بشأن دراسات تأثيرات سد النهضة على والسودان خلال الأسبوع الحالى.

وأوضح مغازي، في تصريحات اليوم، أنه سيتم مناقشة التقرير خلال الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الثلاثية للدول الثلاث وبحضور ممثلى الشركتين مع مناقشة العرض المالى المقدم منهما.

 ومن المقرر أن يغادر الوفد المصرى إلى الخرطوم السبت 6 فراير، لتبدأ اجتماعات الجولة العاشرة فى اليوم التالى، وتستمر حتى 10 فبراير.

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