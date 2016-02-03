إصابة ضابطين ومصرع إرهابيين في اشتباكات بين الشرطة وخلية إرهابية بحدائق المعادي

أصيب ضابطين، منذ قليل، وقتل 2 من الإرهابيين، في تبادل لإطلاق النار بين قوات من الشرطة وخلية إرهابية في شارع عبد الحميد مكي بحدائق المعادي.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو، اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر خلية إرهابية بشارع عبد الحميد مكي بحدائق المعادي، بعد أن داهمت قوات الشرطة وكرًا لهم، خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء.

فيما تواردت أنباء عن إصابة أكثر من 15 جنديًا، كما ذكرشهود العيان أن عددًا بين الإرهابيين من القناصة، ومازالت الاشتباكات جارية حتى الآن، ولم تنجح الشرطة في اقتحام وكرهم.