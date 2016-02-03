مطار الغردقة ينفذ تجربة طوارئ جزئية بمشاركة 30 سيارة إسعاف

تنفذ إدارة مطار الغردقة الدولى، ظهر اليوم الأربعاء، تجربة طوارئ، جزئية بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.

من جانبه، قال اللواء طيار صادق محمد الشورى، مدير مطار الغردقة الدولى، إن المطار نفذ البروفة النهائية استعدادا لتنفيذ العرض النهائى لتجربة الطوارئ الجزئية ظهر اليوم، وبمشاركة كافة الجهات الداخلية بالمطار، بالإضافة إلى مرفق إسعاف مدينة الغردقة.

ومن جانبه قال الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إن المرفق سيشارك بـ30 سيارة إسعاف فى تجربة الطوارئ الجزئية بمطار الغردقة الدولى.