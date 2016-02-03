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تدشين مشروع سكني للطلاب في دبي

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تدشين مشروع سكني للطلاب في دبي تدشين مشروع سكني للطلاب في دبي

أعلنت  مجموعة "غلوبال ستيودنت أكوموديشنز" المتخصصة في تقديم الخدمات السكنية للطلاب حول العالم، عن تدشين مشروع "يونينست" للسكن الطلابي في فبراير المقبل  في إمارة دبي، بالنظر إلى كونها واحدة من المدن الأكثر نمواً في مجال التعليم على مستوى العالم.

وتقدم "غلوبال ستيودنت أكوموديشنز "  أول مبنى سكني للطلاب  خارج الحرم الجامعي في مدينة دبي باسم "يونينست ريزيدنسز"، في "دبي لاند" والذي يبعد 10 دقائق عن مدينة دبي الأكاديمية، التي تعتبر من أكبر المناطق الحرة المخصصة في التعليم العالي على مستوى العالم، حيث يوفر المبنى شققاً مختلفة ومفروشة بالكامل لتتناسب مع جميع الميزانيات والتي تتسع لأكثر من 400 طالب من طلاب الجامعات في دولة الإمارات. بالإضافة إلى أنه مصمم بشكل خاص ليقدم أعلى مستوى من السعادة والراحة للطلاب.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 12 سنة الماضية انتساب أكثر من 120 ألف طالب للجامعات التي تتواجد على أرضها، في حين تستحوذ إمارة دبي وحدها على 50% منهم، وجى خلال تلك الفترة تأسيس 35 جامعة في الدولة، والتي تتواجد 25 جامعة منها في إمارة دبي، وفق البيانات الصادرة بنهاية عام 2015.

ومن المتوقع أن يصل عدد الطلاب المنتسبين إلى الجامعات إلى 263 مليون طالب في 2025، مقارنة بالإجمالي الذي بلغ 196 مليون طالب في عام 2012.
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