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' إطلاق اسم أبو تريكة على ملعبنا أقل ما نقدمه لهذا النجم الخلوق '

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' إطلاق اسم أبو تريكة على ملعبنا أقل ما نقدمه لهذا النجم الخلوق ' ' إطلاق اسم أبو تريكة على ملعبنا أقل ما نقدمه لهذا النجم الخلوق '

قال منير البرش رئيس نادي نماء الفلسطيني إن إطلاق اسم محمد أبو تريكة على ملعب فريق الكرة جاء تعبيرا عن حبه هو وأهل غزة للنجم المصري المعتزل.

وأفاد البرش بأن القرار جاء بالإجماع من مجلس إدارة النادي بعد التصريحات التي أدلى لاعب الأهلي السابق أثناء حفل الكرة الذهبية في الجزائر.

وصرح أبو تريكة بأنه أوصى أن يوضع معه في قبره بعد مماته القميص الذي كشف عنه في لقاء السودان في كأس أمم إفريقيا 2008 الذي كتب عليه "تعاطفا مع غزة".

وأوضح البرش في تصريحات لقناة LTC "هذا أقل ما يقدم لهذا النجم العربي حبيب الملايين".

وأضاف "قررنا إطلاق اسمه على الملعب ووضع صورة كبيرة له وهو بقميص تعاطفا مع غزة".

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