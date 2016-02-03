مدرب الأهلي - أفضل مدير فني في بلجيكا معروض على النادي

قام أحد وكلاء المدربين بعرض المدير الفني ميشيل برودهوم على الأهلي الذي مازال يبحث عمن يتولى مهمة قيادة فريقه الأول لكرة القدم.

وكان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع الألماني فيليكس ماجات إلا إنه اعتذر عن تولي المهمة لعدم شعوره بأن الأجواء في مصري ستساعده على العمل.

واتجه الأهلي إلى التفكير في المدرسة الإيطالية ومن بين الأسماء التي طرحت تشيزاري برانديللي مدرب إيطاليا السابق الذي احتل وصافة يورو 2012 مع منتخب بلاده.

وعلم FilGoal.com أن برودهوم معروضا على الأهلي بسبب خبرته التدريبية ولعلمه المسبق في المنطقة العربية.

وحصل برودهوم على جائزة أفضل مدير فني في بلجيكا الموسم الماضي مع فريق كلوب بروج الذي يقوده منذ عام 2013 وحقق معه الكأس المحلية العام الماضي.

وسبق لبرودهوم التتويج بالدوري البلجيكي مع ستاندر دو لييج عام 2008 إضافة للدوري السعودي مع فريق الشباب عام 2012.

وكان برودهوم حارسا دوليا في منتخب بلجيكا وخاض بطولتي كأس العالم 1990 و1994 وساهم في تتويج فريق ميشيلين البلجيكي بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1988.