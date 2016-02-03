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الزمالك يرفض عرضًا جديدًا من أهلي جدة لإنهاء أزمة عبد الشافي

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الزمالك يرفض عرضًا جديدًا من أهلي جدة لإنهاء أزمة عبد الشافي الزمالك يرفض عرضًا جديدًا من أهلي جدة لإنهاء أزمة عبد الشافي

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن تفاصيل جديدة في الأزمة مع نادي أهلي جدة حول قيمة القسط الثاني من صفقة بيع محمد عبد الشافي.

وصرح مرتضى عبر قناة (العربية) "اتصل بي أحد المسئولين بنادي أهلي جدة، وعرض سداد مليون ريال من قيمة القسط".

وأضاف "ولكنني رفضت، لأن هذا المبلغ يساوي مليون و800 ألف جنيه مصري، بينما يحق لنا الحصول على 12 مليون جنيه، لذا فالاقتراح غير مقبول".

وأشار إلى أن رئيس نادي أهلي جدة الحالي يماطل كثيرًا في سداد مليون و300 ألف دولار، قيمة القسط المستحق سداده في أول ديسمبر الماضي.

وأوضح "يوجد وفد من النادي في جنيف بسويسرا يضم هاني زادة عضو إدارة الزمالك، والمستشار الدولي للنادي ومحامي سويسري لتقديم شكوى ضد النادي السعودي".

واختتم مرتضى منصور "للأسف لجأت لهذه الخطوة، بعدما باءت كل السبل الودية لحل الأمر بالفشل، ودون مبرر واضح من رئيس النادي الحالي لأهلي جدة".

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