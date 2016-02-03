حوار في الجول - مدرب دجلة.. عن الحضري ' الشاب ' والدوري المصري الأقوى في القارة

لماذا اختار بطل إفريقيا العام الماضي العمل في الدوري المصري؟ ما رأيه في الحارس الأسطوري عصام الحضري؟

يجيب الفرنسي باتريس كارتيرون لـFilGoal.com.

الموسم الماضي تربع على عرش القارة السمراء مع مازيمبي الكونجولي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية باليابان.

والآن يخوض تجربة جديدة في إفريقيا مع فريق وادي دجلة الذي يطمح لأن يكون بين الكبار في الدوري المصري.

وخاض كارتيرون ثلاث مباريات مع دجلة فاز في اثنتين على الداخلية والإسماعيلي وتعادل مع اتحاد الشرطة بعد توليه المهمة 16 يناير الماضي.

وحاور FilGoal.com مدافع سانت إيتيان السابق، وفي البداية سأله عن أحمد حسام مديو مدرب الزمالك حامل لقب الدوري المصري.

وقال كارتيرون:"لعبت أمام ميدو عندما كان في مارسيليا وأنا بين صفوف ليون، كان مهاجما متميزا، واجهته أيضا كمدرب مع مازيمبي ضد الزمالك".

"أثق بأنه سيكون مدربا ممتازا لأنه يمتلك قوة الشخصية. قد يكون اعتزل مبكرا لأنه استكفى لكنه قرر خوض التدريب لحبه للكرة، أتمنى له التوفيق".

وعن الدوري المصري قال:"هناك فريقين بإمكانهما التتويج بدوري أبطال إفريقيا، من الصعب وجود ناديين من دولة واحدة يقدران على ذلك".

"بعد الأهلي والزمالك هناك بعض الفرق التي تحاول الارتقاء في المستوى مثل سموحة".

"الدوري المصري صعب للغاية، كنا نواجه اتحاد الشرطة الذي لم يفز مطلقا بسبب غياب التوفيق واكتشفت كم اللاعبين الممتازين الذين يمتلكهم".

"هذا بخلاف المباريات السابقة التي انتهى الكثير منها بالتعادل. أعتقد أن الدوري المصري هو الأقوى في إفريقيا".

وعن غياب الجمهور أوضح "مستوى المباريات جيد جدا، أعتقد لو عادت الجماهير سيتحسن مستوى الفرق وبالأخص في المسابقات القارية، فهذا سيصعب جدا من مهمة أي فريق زائر".

"الفوز بدون جمهور يتطلب قوة ذهنية كبيرة، جميع الفرق تتمنى على ملعبها دائما الانتصار على الأهلي والزمالك لعلمها بصعوبة المباريات داخل مصر".

"أعتقد لو عاد الجمهور سيكون من الصعب جدا الفوز على فريق مصري في عقر داره".

وعن النجم المعتزل محمد أبو تريكة قال:"أعرف أنه كان من أفضل اللاعبين في إفريقيا بالسنوات الأخيرة".

وعن الحضري قال:"أعرفه منذ زمن، لا أنساه في نهائي كأس إفريقيا 2006 حين حرم صديقي ديدييه دروجبا من التتويج".

"أراه قادرا على المواصلة لأنه مثل الشاب الصغير، يحضر المران سعيدا، يعشق الكرة، سلوكه مثالي، ومستواه الفني ممتاز".

المهمة المقبلة لكارتيرون - الذي يحتل فريقه المركز الـ13 - ستكون استضافة الاتحاد السكندري يوم السبت قبل أن يصطدم بالزمالك يوم 14 من الشهر الجاري.