ننشر نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة سوهاج

اعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الابتدائية، حيث بلغت نسبة النجاح 82.4% على مستوى المحافظة، وحصلت إدارة ساقلته على المركز الأول بنسبة 94.3%، ثم إدارة جرجا على المركز الثانى بنسبة 94% ثم إدارة المراغة بنسبة 91%.

وأوضح عبد الجواد عبد العال، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 90508 طلاب وطالبات، حضر منهم الاختبارات 84086 أمام 825 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وينشر "اليوم السابع" النتيجة كاملة على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج.