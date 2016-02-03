نائب وزير الإسكان يعرض خطط الدولة لتطوير العشوائيات بمعرض الكتاب

تناول الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، قضية العشوائيات واهتمام الدولة بالعمل الجاد والانجاز السريع لمشاريع التطوير، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة للتعامل مع العشوائيات من الدرجة الأولى “غير الآمنة”، وهى المناطق المهددة للحياة.

وأكد درويش، خلال كلمته فى ندوة بعنوان “الثقافة فى المواجهة”، بقاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بالمشاركة مع دكتور محمد الصهرجتى، أمين عام مؤسسة واحد من الناس، سعى الوزارة لتوفير سكن آمن للمواطنين.

كما عرض نائب وزير الإسكان، رؤية الدولة للتعامل مع المناطق غيرالمخططة خلال 10 سنوات، من خلال خطط متوسطة الأجل وطويلة الأجل، مشدداً على ضرورة مشاركة المجتمع المدنى، ورجال الأعمال، والمنظمات الدولية فى تنفيذ خطط تطوير المناطق العشوائية.