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مدير مستشفى دمنهور: استقرار الحالة الصحية لأمين الشرطة المصاب

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مدير مستشفى دمنهور: استقرار الحالة الصحية لأمين الشرطة المصاب مدير مستشفى دمنهور: استقرار الحالة الصحية لأمين الشرطة المصاب
أكد الدكتور عبد الفتاح منيسى مدير مستشفى دمنهور التعليمى، استقرار حالة أمين الشرطة الذى أصيب صباح اليوم، بطلقات خرطوش أثر تعرضه لإطلاق النيران من قبل مجهولين.

وأضاف منيسى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، كما تم استخراج رش الخرطوش الذى أصاب أماكن متفرقة من الجسم.

وكان مجهولون أطلقوا النيران على أحمد وجيدة بطيشة أمين شرطة بمدينة دمنهور فى ظروف غامضة فور خروجه من منزله بمنطقة الهلال بمدينة دمنهور، وتم نقله على الفور لمستشفى دمنهور العام لتلقى العلاج اللازم.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى لكشف غموض الحادث.

- إصابة أمين شرطة بخرطوش مجهولين أمام منزله فى دمنهور

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