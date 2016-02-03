صور| ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة في حملة أمنية بسوهاج‎

شنت إدارة البحث الجنائي بسوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف العميد مدير إدارة البحث الجنائي، وضباط إدارة البحث الجنائي وضباط مركز شرطة طهطا بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات فرع أسيوط والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام.

وأسفرت الحملة، عن ضبط كل من “علي خليفة محمود محمد 38 سنة، محمد صلاح أحمد محمد 19 سنة، منصور محمد محمود وشهرته فرحات الشربينى – والجميع يقيمون دائرة مركز طهطا وبحوزتهم “259 طربة حشيش يزنوا حوالي 40.500 كجم تقريبا، 2 كجم أفيون تقريبا، 3000 قرص لعقار التامول المخدر، 9000 قرص لعقار الترامادول المخدر، بندقية خرطوش عيار 12م، 3 خزينة و68 طلقة عيار 7.62×51 ، وطبنجة ماركة لاما اسباني تحمل رقم 126858، و68 طلقة خرطوش، 299 طلقة جرينوف، 14 طلقة آليه عيار 7.62 ×39 .

كما استهدفت حملة أخرى أقسام ومراكز المديرية وتم ضبط “رشاش جرينوف عيار 7.62×54م يحمل رقم 0022 بحوزة المتهم عصام صلاح رشوان بربري 29 سنة عامل ومقيم الخيام – مركز دار السلام – تحرر عن ذلك المحضر رقم 495 إدارى مركز دار السلام لسنة 2016، رشاش جرينوف عيار 7.62×54م يحمل رقم 11921 بحوزة المتهم خليفة السيد محمد 50 سنة عامل – ويقيم أولاد سالم بحرى – مركز دار السلام – تحرر عن ذلك المحضر رقم 500 أدارى مركز دار السلام لسنة 2016 .

وضبط “بندقية إلية عيار 7.62×39م تحمل رقم 980468- 1974 على جسم السلاح باللغة الانجليزية ولها دبشك حديدي ينطوي وينفرد بحوزة المتهم عبد العزيز عبد العال على عبد العال 38 سنة حلاق ومقيم الجبيرات مركز طهطا – تحرر عن ذلك المحضر رقم 379 أدارى مركز طهطا لسنة 2016، بندقية أليه عيار 7.62×39م تحمل أرقام 3299 وكذا عدد “25″ طلقة من ذات العيار بحوزة المتهم صابر عبد الظاهر عبد العظيم 33 سنة تاجر مواشي ومقيم روافع القصير- مركز سوهاج – تحرر عن ذلك المحضر رقم 730 أدارى مركز سوهاج لسنة 2016 .

كما أسفرت عن ضبط “بندقية آلية عيار 7.62×39م مطموسة الأرقام بحوزة المتهم وليد مقداد عبد اللطيف احمد 40 سنة عامل ومقيم الرشايدة – مركز العسيرات – تحرر عن ذلك المحضر رقم 200 أدارى مركز العسيرات لسنة 2016، بندقية أليه عيار 7.62×39م تحمل أرقام 870 ea 1963بحوزة المتهم السيد أبو الحمد محمود إبراهيم 54 سنة تاجر مواشى ومقيم نجع طايع – مركز المراغة – تحرر عن ذلك المحضر رقم 481 أدارى مركز المراغة لسنة 2016، فرد روسي محلي الصنع بحوزة المتهم عبد السميع محمد إبراهيم 45 سنة عامل بالأوقاف – ويقيم بني حرب – مركز طهطا – تحرر عن ذلك المحضر رقم 381 أدارى مركز طهطا لسنة 2016.