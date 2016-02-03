فيديو| اشتباكات بين الشرطة وخلية إرهابية وأنباء عن وقوع إصابات بحدائق المعادي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو، أكدوا أنه للحظة تبادل إطلاق النار بين قوات من الشرطة وخلية إرهابية في شارع عبد الحميد مكي بحدائق المعادي.

وأفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر خلية إرهابية بشارع عبد الحميد مكي بحدائق المعادي، بعد أن داهمت قوات الشرطة وكرًا لهم، خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء.

فيما تواردت أنباء عن إصابة أكثر من 15 جنديًا وضابطين، كما ذكرشهود العيان أن عددًا بين الإرهابيين من القناصة، ومازالت الاشتباكات جارية حتى الآن، ولم تنجح الشرطة في اقتحام وكرهم.

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