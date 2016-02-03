الإجهاد فى المراهقة يسبب ارتفاع ضغط الدم بمنتصف العمر

حذر أطباء من أن المراهقين الذين يتعرضون للإجهاد بسهولة هم أكثر عرضة للمعاناة من ارتفاع ضغط الدم فى مراحل لاحقة من حياتهم.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن الأطباء قولهم "إن هؤلاء الذين يعتبرون أكثر عرضة للإجهاد والتوتر فى عمر 18 سنة لديهم احتمال أكبر بنسبة 40 % للإصابة بمشكلات ضغط الدم وهم فى مرحلة منتصف العمر".

وقام الخبراء بالبحث فى السجلات الصحية لـ 5ر1 مليون رجل فى عمر 18 سنة عندما انضموا للخدمة بالجيش السويدى.

وتشير الدراسة إلى أن التعرض للإجهاد يرتبط بالإصابة بمشكلات فى ضغط الدم حتى مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة الوزن أو التاريخ الطبى للأسرة.

وتم قياس القدرة على التعامل مع الضغط فى مقابلة استمرت من 20 إلى 30 دقيقة، وكشفت النتائج عن أنه فى الفترة من عام 1969 إلى 2012 تم تشخيص إصابة حوالى 93 ألفا من المجندين بالجيش بارتفاع ضغط الدم.