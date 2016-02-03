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1% من الموسيقيين يعانون من خلل التوتر الحركى فى عضلات أصابع اليد والفم

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1% من الموسيقيين يعانون من خلل التوتر الحركى فى عضلات أصابع اليد والفم 1% من الموسيقيين يعانون من خلل التوتر الحركى فى عضلات أصابع اليد والفم
كشفت الدراسة العلمية التى أجراها فريق من العلماء الألمان ونشرت نتائجها فى دورية دوتش – أرزتيبلات الدولية أن 1 % من الموسيقيين يعانون من خلل فى التوتر الحركى فى عضلات أصابع اليد اليمنى لعازف البيانو وأصابع الزندى فى اليد اليسرى لعازفى الكمان، وذلك بسبب مكونات وراثية وجينية أو التكرار فى التدريبات ودقة الحركة، مما يؤدى إلى وجود ضغط على العصب الزندى والتحكم فى المحركات الافتراضية من واحد أول اكثر للأصابع وعضلات الفم فى العازف الرياح.

ولم يتوصل العلماء حتى الآن لمعرفة آلية دقيقة لوظيفة خلل التوتر كما لم تعرف بعد كيفية الوقاية منه حتى أن وزارة الصحة الألمانية اعتبرته من الأمراض المهنية، كما أن عدد المصابين بهذا الخلل فى التوتر الحركى فى الشعب الألمانى يصل إلى شخص من بين 6 آلاف و 600 .

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