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تقرير: زيادة معدلات سوء التغذية بين البريطانيين فوق الستين عاما

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تقرير: زيادة معدلات سوء التغذية بين البريطانيين فوق الستين عاما تقرير: زيادة معدلات سوء التغذية بين البريطانيين فوق الستين عاما
كشف بحث بريطانى عن وجود دلائل تبعث على القلق تظهر أن ملايين البريطانيين يعانون من سوء التغذية، لا سيما بين كبار السن إذ يقعون فريسة لما يعرف بـ"الوباء الصامت" لأنهم يقومون باختيارات خاطئة فى نظامهم الغذائى، أو يفقدون الرغبة فى تناول الطعام أو ربما غير قادرين على إعداده لأنفسهم.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الحالة التى تعرف "بالنقص فى الطاقة والمواد الغذائية والتى تتسبب فى عواقب مختلفة على أنسجة الجسم وشكله" فإن سوء التغذية يؤثر على واحد من بين 20 مواطنا بريطانيا –ثلاثة ملايين شخص- بحسب تقرير كبير نشرته المنظمة البريطانية للتغذية.

وأوضح التقرير أن المشكلة تتعلق بشكل خاص بمن تتجاوز أعمارهم 65 عاما، حيث يتأثر واحد من بين كل سبعة أشخاص بسوء التغذية، فيما وصفها التقرير "بالوباء الصامت".

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