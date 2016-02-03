بروتوكول تعاون لتدريب 4000 ممرضة بجامعة سوهاج

قال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التمريض ووزارة الصحة ونقابة التمريض بسوهاج، وذلك بهدف تدريب 4000 ممرضة على كافة التخصصات الطبية وكيفية التعامل معها.

وأضاف نور الدين، أن هذا التدريب يأتي لرفع مستوى كفاءتهم وتحسين مستواهم العلمي والثقافي والاجتماعي من أجل الرقى بالخدمة الطبية والتمريضية المقدمة للمواطنين مما يؤهلهم للحصول على كادر التمريض .

فيما أكدت الدكتورة سامية السعيد عميدة كلية التمريض، أن التدريب سيكون بمركز التدريب التمريضي المستمر بالجامعة، وسيتم تقسيم المتدربات إلى مجموعات بكل مجموعة 20 ممرضة وتستمر فترة التدريب لكل منها 15 يومًا، وتشمل التدريبات حالات الحروق والكسور والحالات الحرجة والأطفال المبتسرين.