وزير الصناعة الروسي: المباحثات مع مصر تطرقت لإنشاء منطقة صناعية بقناة السويس

أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي “دينيس مانتوروف”، أن القاهرة وموسكو حريصتان على مزيد من التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.

وقال مانتوروف، في تصريح خاص لبرنامج “صباح الخير يامصر” بالتليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا ومصر تاريخية، مضيفا “أن مباحثاته في مصر تطرقت إلى مسألة إنشاء منطقة صناعية في قناة السويس”، معربا عن تطلع بلاده لتنفيذها على أرض الواقع .

وتابع قائلا ” إن الشركة الروسية “روساتا “وقعت مع مصر نهاية العام الماضي اتفاقا من أجل إنشاء محطة نووية في مصر خلال مدة ست سنوات وهذا المشروع يوضح مدى التعاون بين البلدين” ، متوقعا المزيد من التضافر بين الجانبين خاصة في مجال توفير المعدات والآلات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس وزير الصناعة والتجارة الروسي ، حيث أعرب الرئيس عن اعتزازه بالتنامي الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا ، الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على تحقيق طفرة نوعية في مختلف مجالات التعاون من أجل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.