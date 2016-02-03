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« النقض» تلغي أحكام إعدام 149متهمًا في «أحداث كرداسة

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« النقض» تلغي أحكام إعدام 149متهمًا في «أحداث كرداسة « النقض» تلغي أحكام إعدام 149متهمًا في «أحداث كرداسة

أرشيفية

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أنس على عبدالله عمارة بقبول الطعون المقدمة من 150 متهمًا بقضية «مذبحة كرداسة» والصادر ضدهم حكم بالإعدام، من بينهم سيدة تدعى «سامية شنن» وإعادة المحاكمة.

و نسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضباطًا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل 2 مدنيين، تصادف وجودهما داخل القسم أثناء الواقعة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في فبراير الماضي بإعدام 5 متهمين، كان قد صدر ضدهم حكم غيابي بالإعدام وآخرين؛ لإدانتهم بقتل ضباط شرطة قسم كرداسة بعد اقتحامه عام 2013، والتمثيل بجثته؛ حيث تم ضبطهم ومحاكمتهم حضوريا بالإعدام.

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