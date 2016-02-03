وصول 14 ألف و500 طن بوتاجاز لموانى السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز والسفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى .

وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أنه تم رفع درجة الاستعداد بميناء الأدبية اليوم استعدادا لاستقبال السفينة تراست 1 وعلى متنها 1034 رأس جمال حية بوزن 413 طن قادمة من جيبوتى وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وإدارة الحجر البيطرى لاتخاذ اللازم نحو فحص الشحنات وإجراء اللازم قبل السماح بالافراج عنها.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 45 راكب و18 سيارة، كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 427 راكب و15 سيارة و15 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10 راكب.

وعلى جانب آخر، شهد الميناء بالامس استقبال العبارة محبة وعلى متنها 985 راكب و5 شاحنة والعبارة مسرة وعلى متنها 252 راكب و 14 سيارة و 2 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 61 شاحنة و9 راكب و32 سيارة، كما غادر الميناء العبارة القاهرة وعلى متنها 236 راكب و19 سيارة و7 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة و 80 راكب والسفينة الحرية 1 وعلى متنها 79 شاحنة و9 راكب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 81 شاحنة و9 راكب.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 351 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة و9 شاحنة و3 سيارة و1 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 376 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 880 راكب منهم 540 معتمر و12 باص عمرة و5 تريلا و1 سيارة و السفينة بريدج وعلى متنها 44 براد و7 تريلا.