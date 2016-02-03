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مقتل ناشط فلسطينى ثان فى انهيار نفق بوسط قطاع غزة

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مقتل ناشط فلسطينى ثان فى انهيار نفق بوسط قطاع غزة مقتل ناشط فلسطينى ثان فى انهيار نفق بوسط قطاع غزة

ارتفعت حصيلة حادث انهيار نفق للمقاومة الفلسطينية بوسط قطاع غزة بفلسطين الثلاثاء، إلى قتيلين بحسب ما افادت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس الأربعاء.

وأعلنت كتائب القسام فى بيان أنها "تزف فارسين جديدين من رجال الأنفاق ارتقيا اثر انهيار نفق للمقاومة وهما القائد الميدانى فؤاد عاشور ابو عطيوى والمجاهد احمد الزهار وهما من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وكان الناطق باسم وزارة الصحة فى غزة الطبيب اشرف القدرة اعلن الثلاثاء مقتل فلسطينى موضحا أن " الشاب احمد حيدر الزهار، 23 عاما، استشهد فى حادث عرضى بالمنطقة الوسطى لقطاع غزة" بدون أن يوضح طبيعة الحادث.

وكان نائب رئيس المكتب السياسى فى حركة حماس اسماعيل هنية أعلن الجمعة أن الحركة تواصل حفر الانفاق فى قطاع غزة، وان مقاتلى كتائب عز الدين القسام مستعدون لأى مواجهة قادمة مع إسرائيل.

وجاء كلام هنية أمام آلاف المشاركين فى تشييع سبعة من عناصر كتائب القسام الذين قتلوا بانهيار نفق مساء الثلاثاء الماضى فى غزة.

وتابع أن "التهدئة (مع اسرائيل) بمثابة معركة الاعداد وبناء وتطوير القوة والاستعداد لأى مواجهة قادمة مع العدو الصهيونى" مشددا على أهمية الانفاق التى تستخدمها الفصائل الفلسطينية.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة المحاصر بشكل محكم من إسرائيل فى حين تغلق السلطات المصرية المعبر الوحيد منه إلى خارج اسرائيل فى رفح. ويحفر المقاتلون والناشطون الفلسطينيون انفاقا فى القطاع يستخدمونها من اجل تنفيذ هجمات على الإسرائيليين، وكذلك من اجل نقل اسلحة ومؤن.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية اخيرا تقارير مفادها أن حماس اعادت حفر انفاق كانت الطائرات الإسرائيلية دمرتها خلال حرب 2014.
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مصر 365