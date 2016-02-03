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ضبط 18 قضية تموينية و270 كليو لحمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج

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ضبط 18 قضية تموينية و270 كليو لحمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج ضبط 18 قضية تموينية و270 كليو لحمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج
تمكن ضباط إدارة مباحث بسوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى، مدير الإدارة بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، من شن حملة تموينية مكبرة بدائرة المديرية، أسفرت عن ضبط "18" قضية تموينية منها ضبط حسام.ج.م.ع " 23 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز شرطة سوهاج لحيازة وعرض لحوم ‏غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومذبوحة خارج السلخانة، وتم ضبط "250" كجم لحوم، تحرر عن ذلك ‏المحضر رقم 673 جنح قسم شرطة ثان سوهاج لسنة 2016.‏

وضبط وليد. س.أ " 21 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازة وعرض لحوم غير صالحة ‏للاستهلاك الآدمى ومذبوحة خارج السلخانة، وتم ضبط "20" كيلو جرام لحوم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 672 ‏جنح قسم شرطة ثان سوهاج.

كما تم ضبط "10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، قضية عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز، قضية عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وقضيتان عدم حمل شهادة صحية وقضيتان عدم تقديم الأخطار الشهرى بكميات الدقيق الواردة للمستودع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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