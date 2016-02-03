الأمين العام للنواب: أتوقع تأجيل طرح لائحة البرلمان الجديدة بجلسة 7 فبراير

قال المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، إنه يتوقع عدم عرض مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب فى جلسته الأحد المقبل لعدم انتهاء اللجنة من إعدادها حتى الآن.

وأوضح سعد فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أنه حتى مع انتهاء اللجنة من إعداد اللائحة، فإنها تحتاج إلى وقت لمراجعتها لأن المراجعة يكون بها تعديل بعض الأخطاء التى يمكن إغفالها، وتابع قائلاَ: "حتى لو تم الانتهاء منها يوم السبت أى قبل الجلسة بيوم فسيكون هناك صعوبة فى عرضها فى الانتهاء من طباعتها قبل انعقاد الجلسة".

وأكد أن جدول جلسة الأحد يتضمن التصديق على مضابط الجلسات السابقة وطرح المراسلات التى تأتى إلى المجلس، بالإضافة إلى طرح اللائحة حال الانتهاء منها".

وأشار الأمين العام إلى أنه من المقرر أن تحضر النائبة جواهر الشريف إلى جلسة يوم الأحد لأول مرة بعد شفائها من إجراء عملية جراحية لحلف اليمين الدستور.

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