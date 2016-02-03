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"النقض" تلغى إعدامات المتهمين فى مذبحة كرداسة وتقضى بإعادة محاكمتهم

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"النقض" تلغى إعدامات المتهمين فى مذبحة كرداسة وتقضى بإعادة محاكمتهم "النقض" تلغى إعدامات المتهمين فى مذبحة كرداسة وتقضى بإعادة محاكمتهم
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس على عبد الله عمارة، قبول الطعون المقدمة من 150 متهمًا بقضية مذبحة كرداسة، والصادر ضدهم حكم بالإعدام، من بينهم سيدة تدعى "سامية شنن" وإعادة المحاكمة.

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