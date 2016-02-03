"النقض" تلغى إعدامات المتهمين فى مذبحة كرداسة وتقضى بإعادة محاكمتهم

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس على عبد الله عمارة، قبول الطعون المقدمة من 150 متهمًا بقضية مذبحة كرداسة، والصادر ضدهم حكم بالإعدام، من بينهم سيدة تدعى "سامية شنن" وإعادة المحاكمة.

- النيابة تعد مذكرة بإحالة أمين الشرطة المتهم بتسريب فيديوهات "خلية كرداسة"

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- "جنايات الجيزة" تقضى ببراءة أحد المتهمين فى قضية "مذبحة كرداسة"

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- فى جلسة نظر طعون 149 متهما بـ"مذبحة كرداسة".. نيابة النقض توصى بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين بالقضية.. الدفاع يطالب بإعادة المحاكمة أمام "الجنايات".. والمحكمة تؤجل لـ 20 يناير

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