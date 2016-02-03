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اليوم.. السيسى يستقبل وزيرة التنمية الاقتصادية ووفد ممثلى الشركات الإيطالية

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اليوم.. السيسى يستقبل وزيرة التنمية الاقتصادية ووفد ممثلى الشركات الإيطالية اليوم.. السيسى يستقبل وزيرة التنمية الاقتصادية ووفد ممثلى الشركات الإيطالية
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزيرة التنمية الاقتصادية فريدريكا جويدى، التى تزور القاهرة على رأس وفد يضم ممثلى 37 من كبرى المؤسسات والشركات الإيطالية.

وتستهدف الزيارة، تدعيم العلاقات الثنائية وتوسيع الاستثمارات بين البلدين، خاصة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والغاز والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والبيئة.
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