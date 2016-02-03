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إصابة أمين شرطة بخرطوش مجهولين أمام منزله فى دمنهور

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إصابة أمين شرطة بخرطوش مجهولين أمام منزله فى دمنهور إصابة أمين شرطة بخرطوش مجهولين أمام منزله فى دمنهور
أطلق، قبل قليل، مجهولون النيران على أمين شرطة بمدينة دمنهور فى ظروف غامضة، ونُقِل على الفور لمستشفى دمنهور العام لتلقى العلاج اللازم.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء جمال متولى مساعد المدير للأمن العام، يفيد بإصابة أمين شرطة "أحمد وجيدة بطيشة" مصاب بطلق نارى خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم، جراء إطلاق مجهولين النيران عليه، فور خروجه من منزله بمنطقة الهلال بمدينة دمنهور .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور، بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى، لكشف غموض الحادث.

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