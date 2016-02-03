بدء اجتماع الحكومة لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الاسبوعى برئاسة المهندس شريف اسماعيل، لمتابعة الاوضاع الامنية والاقتصادية بالاضافة إلى استعراض تشكيل مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وعدد من الملفات والقضايا الهامة .

ويعقد رئيس الوزراء عقب انتهاء اجتماع الحكومة الاسبوعى، اجتماع بشأن تطوير السكك الحديدية ولتقييم موقف إنهاء مشروعات تطوير المزلقانات على مستوى الجمهورية، وبحث تذليل كافة العقبات التى تعترض الخطط الجارية لتطويرها.

ومن المقرر ان يبدأ رئيس الوزراء اليوم الاربعاء، لقاء اعضاء مجلس النواب عن محافظات السويس ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار سلسلة من الاجتماعات يجريها رئيس الوزراء مع نواب جميع المحافظات، للتعرف على مطالب دوائرهم واحتياجاتها والمشكلات التى تواجه المواطنين بتلك المحافظات، واستعراض الحلول السريعة وغير التقليدية لتلك المشكلات.