علاج مرض لوكيميا خلايا الشعر؟

أرسل قارئ يقول "أريد أن أسأل عن مرض لوكيميا خلايا الشعر، هل هو مرض يسبب الموت حتى إذا تم علاجه بدواء كلادربين، وما نسبة عودة المرض مرة أخرى، وإذا عاد هل هناك فرصة أخرى لعلاجه؟.

أجاب دكتور حسين خليل استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، قائلا إن مرض لوكيميا خلايا الشعر هو نوع من أنواع سرطان نخاع العظام، والذى ينتج خلايا ليمفاوية كثيرة جدا، هذا وهو سرطان الدم، وكذلك نخاع العظام، كما أن الخلايا الجذعية فى الدم تميل إلى أن تتطور إلى أكثر من العدد المطلوب من الخلايا الليمفاوية، والخلايا الليمفاوية الشاذة لا تتطور لتصبح صحية وطبيعية وهى "خلايا الدم البيضاء".

كما أوضح أن هذا السرطان يعتبر بطئ النمو، وأنه قد يستغرق سنوات للكشف عنه، مع العلم بأن معظم الذين يعانون من هذا النوع من سرطان الدم تم الكشف عنه عن طريق الصدفة، خلال فحص الدم الروتينى.

وأكد د.حسين أن معظم الأعراض غالبا ما تكون غامضة، مثل "التعب المستمر" أو "ليس على ما يرام"، وقد تتجمع بعض الخلايا فى الطحال ويتسبب ذلك فى تضخم، وهذا يمكن أن يكون له أثر جانبى لجعل الشخص يشعر بالشبع، وتصل فرص الشفاء من سرطان الدم "لوكيميا خلايا الشعر" بنسبة 95٪.

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