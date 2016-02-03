محمد بن راشد : نريد في حكومة الإمارات جامعيا برتبة وزير

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " عن تعيين وزير في حكومة الإمارات تحت سن الـ 25 ليمثل قضايا الشباب وطموحاتهم .

وطالب سموه الجامعات في الدولة ترشيح 3 شباب و3 شابات من كل جامعة ممن تخرج في آخر عامين أو ممن هم في سنوات دراستهم الأخيرة ليمثلوا قضايا الشباب وطموحاتهم.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات في حسابه الرسمي على موقع تويتر:

الأخوة والأخوات .. يمثل الشباب تحت سن 25 حوالي نصف مجتمعاتنا العربية .. ومن المنطق أن يكون الاهتمام بهم وبقضاياهم يوازي هذه النسب.

للشباب آمال وطموحات وقضايا وتحديات وبهم تنهض المجتمعات أو تنهار وعلى يديهم تتحقق الإنجازات .. أو الإخفاقات.

أريد أن نختار شابا أو شابة تحت سن الـ 25 ليمثل قضايا الشباب وطموحاتهم .. أريده وزيرا معنا في حكومة الامارات.

أطلب من جامعاتنا في الدولة ترشيح 3 شباب و3 شابات من كل جامعة .. ممن تخرج في آخر عامين أو ممن هم في سنواتهم الاخيرة لنختار منهم وزيرا.

دولتنا دولة شابة .. قامت على الشباب .. ووصلت للمراكز الأولى عالميا بسببهم ..وهم سر قوتها وسرعتها.. وهم الكنز الذي ندّخره للأيام القادمة.