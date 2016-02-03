انخفاض درجات الحرارة تسبب "ارتيكاريا" تصيب النساء أكثر من الرجال

"الارتيكاريا" من أكثر أمراض الحساسية سوءًا وتحدث نتيجة عوامل كثيرة، ولكن مع انخفاض درجات الحرارة يصاب البعض بطفح جلدى أحمر وهو ما يطلق عليه اسم "ارتيكاريا البرد" وهى نوع من الحساسية الجلدية التى تصيب النساء ضعف الرجال.

وأكد ذلك الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال، وأضاف: بسبب انخفاض درجات الحرارة يظهر نوع من الحساسية الجلدية نطلق عليها "ارتيكاريا البرد" وهو عبارة عن احمرار وطفح كبير على سطح الجلد، حيث تؤدى التغيرات السريعة فى درجات الحرارة لإنتاج الجسم مواد تسبب تفاعلات الحساسية فى الجلد ويصاحبها رشح السوائل من الشعيرات الدموية ما يؤدى إلى تورم وانتفاخ أنسجة الجلد، وظهور طفح أحمر مثير للحكة وانتفاخات شاحبة على الجلد.

ويشير "مجدى" قائلاً: "يظهر هذا الطفح على الجلد فى شكل رقع صغيرة يتراوح قطرها من ميليمترات قليلة إلى عدة سنتيمترات وتقل وتختفى عندما تقل البرودة، وهو نوع من الحساسية غير شائع ولكنها تعتبر أكثر أنواع "الارتيكاريا" التى تحدث نتيجة للتعرض للبرد، الضغط، الحرارة المرتفعة، التعرض لأشعة الشمس.

ويضيف للوقاية منها علينا تجنب التعرض لدرجات الحرارة الباردة، التدفئة الجيدة، حماية الجلد بارتداء ملابس ثقيلة، تجنب الآيس كريم والمشروبات والأطعمة الباردة وتناول الأدوية الخاصة بالوقاية من الحساسية والعلاج الفورى عند ظهور الأعراض.