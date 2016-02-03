د.خالد عمارة: إصابات العمود الفقرى فى حوادث السيارات

العمود الفقرى يتكون من فقرات عظمية ترتبط مع بعضها بالأربطة والغضاريف ويمر خلالها الحبل الشوكى وهو العصب الرئيسى الذى يوصل الاشارات العصبية من المخ إلى باقى الجسم، وينقسم العمود الفقرى إلى 7 فقرات عنقية و12 فقرة صدرية و5 فقرات قطنية ثم تأتى بعدها الفقرات العجزية والعصعوصية التى تكون جزء من الحوض.

وفى حالات حوادث السيارات تحدث حركة مفاجئة للعمود الفقرى مع انثناء شديد قد يتسبب فى كسور للفقرات أو اصابة للأربطة والغضروف، وفى جميع الأحوال يكون هناك ألم، لكن الأخطر أن يحدث إصابة للأعصاب القريبة حيث إن أعصاب الطرف السفلى تخرج من الفقرات القطنية والعجزية بينما أعصاب الذراع والطرف العلوى تخرج من الفقرات العنقية.

وتقييم هذه الإصابات يكون عادة بالإشاعات العادية والمقطعية والرنين المغناطيسى، حيث تظهر العظام بصورة واضحة فى الإشاعات العادية والمقطعية بينما تظهر الاعصاب والغضاريف والأربطة بوضوح فى أشعة الرنين المغناطيسي.

ويجب الحذر أثناء نقل مصاب حوادث السيارات خاصة لو كان فاقدًا للوعى كى لا يحدث إصابة للأعصاب أثناء النقل، ويكون الحرص بالحفاظ على النقل مع عدم تحريك الرقبة أو الظهر ويكون النقل مع سند الرأس واستعمال لوح صلب أثناء النقل لمنع الاهتزاز.

وكثيرًا من هذه الإصابات يمكن علاجه بدون جراحة عن طريق الراحة ولبس حزام أو رقبة لمدة 6 أسابيع، لكن هناك أنواع من الإصابات غير مستقرة ويمكن أن تضغط على الأعصاب أو تتسبب فى اعوجاج بالعمود الفقرى أو ألم مزمن فيما بعد وهذه الحالات يجب علاجها جراحيًا.

ولا يوجد اتفاق على الموعد المناسب للجراحة فهناك من يحبذ التدخل المبكر بينما هناك أبحاث أوضحت أن العلاج فى خلال 3 أسابيع من تاريخ الحادث يعطى نفس نسبة النجاح والتحسن مثل العلاج المبكر.

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