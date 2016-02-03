نيمار للقاضي: وقعت على ما قدمه لي والدي

(إفي): أكد المهاجم البرازيلي نيمار أمام قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية خوسيه ديا لاماتا، الذي يحقق في صفقة انتقال اللاعب لفريق برشلونة، أن دوره اقتصر على التوقيع على الوثائق التي قدمها له والده، الذي برأ بدوره نجله من ارتكاب أي مخالفة بتأكيده على أن اللاعب ليس له علاقة بهذه الأمور.

وذكرت مصادر قضائية لـ(إفي) أن نيمار أكد للقاضي أنه بينما كان يلعب لفريق سانتوس البرازيلي كان يريد قبل كل شيء الانتقال لبرشلونة، لكنه لم يشارك في المفاوضات حول الصفقة.

وذكر أنه كان يفعل ما يمليه عليه والده، لكنه لم ينسب إليه القيام بأي عمل مخالف مؤكدا أنه يحظى بثقته التامة.

من جانبه، أكد والد اللاعب للقاضي أنه فعل كل شيء في الصفقة بشكل صحيح، في الوقت الذي حاول فيه عدم ربطه بالقضية متحججا بأن العقدين موقعين بين ناديي برشلونة وسانتوس، بحسب المصادر.

وقال والد اللاعب ووكيل أعماله "نيمار ليس له علاقة بشيء، دوره يقتصر على لعب كرة القدم".

ويحقق القاضي الإسباني في الدعوى التي تقدمت بها شركة (دي أي إس) التي كانت تمتلك حصة من حقوق اللاعب البرازيلي، وتؤكد من خلالها أنها لم تحصل على مستحقاتها من صفقة انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة في صيف 2013.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن حينها أن الصفقة كلفته 57 مليون يورو، لكن تحقيقا آخر بالمحكمة الوطنية الإسبانية كشف عن أن البلاوجرانا دفع بالفعل 83 مليون.