أتليتكو مدريد يبيع مهاجمه لجواجنزو الصيني مقابل 42 مليون يورو

(إفي): وافق نادي أتليتكو مدريد على بيع مهاجمه الكولومبي جاكسون مارتينيز لنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني مقابل 42 مليون يورو، بحسب ما أكدته الصحف الإسبانية.

وكان مارتينيز (29 عاما) قد انضم للروخيبلانكوس الصيف الماضي قادما من بورتو البرتغالي مقابل 35 مليون يورو.

لكن المهاجم الكولومبي لم يتمكن من التأقلم مع الفريق الإسباني الذي خاض معه 22 مباراة رسمية منها 13 أساسيا وسجل ثلاثة أهداف فقط، آخرها قبل أكثر من ثلاثة أشهر أمام فالنسيا في 25 أكتوبر الماضي.

وينضم مارتينيز بهذا الشكل لأسماء كبيرة تركت أندية كبرى في أوروبا خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي من أجل الانتقال للدوري الصيني مثل الإيفواري جيرفينيو، الذي ترك روما الايطالي للانضمام لهيبي فورتشون الصيني، وكذلك راميريس لاعب وسط تشيلسي الذي انضم لجيانجسو.

وكان نفس النادي قد توصل لاتفاق في موسم الانتقالات الشتوية الحالية مع "الروخيبلانكوس" لاستعارة لاعب الوسط الصيني شو شين (21 عاما)، الذي كان يلعب في رديف أتليتكو مدريد.

وبهذا ينتقل جاكسون وشو إلى بطل الدوري الصيني الممتاز خلال المواسم الخمسة الأخيرة، والمتوج أيضا بلقب دوري أبطال آسيا بقيادة المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري، معارا مع إمكانية الشراء.