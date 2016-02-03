أخبار عاجلة

إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مودريتش: زيدان كان مثلي الأعلي.. نصائحه كنوز

Google+ Print
مودريتش: زيدان كان مثلي الأعلي.. نصائحه كنوز مودريتش: زيدان كان مثلي الأعلي.. نصائحه كنوز

(إفي): أبدى الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني عشقه لمدربه الحالي، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أكد أنه "كان مثله الأعلى"، مبرزا أن "كل نصيحة" يعطيها للاعبيه "كنز".

وأوضح في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "زين الدين كان مثلي الأعلى. أحد هؤلاء اللاعبين الذين كنت أعشقهم في صغري"، مشيرا "كل الفتية كانوا يحبونه، كان أحد أفضل اللاعبين في جيله. كل نصيحة يقدمها لك كنز، وستساعدك على التحسن في الملعب".

وأبرز مودريتش أنه يشعر بالامتياز لعمله يوميا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرا "كزميل هو لا يصدق، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في الأرض. التواجد معه في نفس الفريق مبهر. يمكنك أن تتعلم الكثير من نهمه والقوة التي يعمل بها يوميا ومجهوده، إنه مبهر".

ومع اقتراب موعد كأس الأمم الأوروبية التي تقام في فرنسا في 30 من يونيو المقبل ولمدة شهر، قال "إنه إطراء بالنسبة لنا أن يقال عنا إننا أفضل جيل (مر على الكرواتي) بالنظر إلى مستوى المنتخبات الكرواتية السابقة الجيد. ولكن الوقت سيقرر ما إذا كنا نستحق هذا الثناء".

وأضاف "في منافسات مثل كأس الأمم الأوروبية، هناك الكثير من العوامل التي قد تكون حاسمة. كذلك تحتاج لقدر من الحظ، نأمل أن نكون محظوظين. لدينا كل مقومات النجاح دون شك، ولكن سنرى إلى أي دور سنتمكن من الوصول".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات