محضر ضد طبيب لطرده مريضة من غرفة العمليات بالشرقية

قام مواطن بتحرير محضر ضد طبيب بمستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية، اليوم، يتهمه فيه بطرد زوجته من غرفة العمليات، بعد ارتدائها الملابس اللازمة لإجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار، وذلك لرغبته فى إجراء العملية لها بدل من طبيب آخر كان يتابع حالة المريضة واستعد لإجراء العملية لها .

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عبد الله محمود مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا من "سامح محمد أبوزيد " موظف إدارى بمستشفى الأحرار، يتهم فيه "السيد ح" طبيب بقسم الجراحة العامة بالمستشفى، بطرد زوجته من غرفة العمليات، بعد تجهيز الغرفة لإجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار،وارتداء زوجته ملابس الغرفة وتحرر عن ذلك 1168 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة الزقازيق.

وقال مقدم البلاغ إن زوجته "نسرين" 32 سنة وتعمل أخصائية اجتماعية بمستشفى الأحرار، تم حجزها لمدة 3 أيام كمواطنة عادية لإجراء عملية استئصال المرارة، وتم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، والتنسيق مع الطبيب عمرو شاهين المشرف على الحالة لإجراء العملية، وأثناء دخول زوجتى لغرفة العمليات وارتدائها ملابس العمليات، وتجهيز الغرفة، رفض الدكتور "السيد ح" رئيس المجموعة التابع لها الدكتور عمرو شاهين، إجراء الطبيب عمرو العملية .

وطالب بأن يجرى هو العملية، وحدثت مشادة بينه وبينى لأن فى لائحة معلقة بالمستشفى تنص على من حق المريض اختيار الطبيب الذى يجرى له العملية، وقام بطرد زوجتى من غرفة العمليات، وعندما أخذت تذكرة دخول زوجتى لكى أثبت حقها، فى دخولها غرفة العمليات، قام بتحرير مذكرة لى بأن أخذت التذكرة، وإحالتى للتحقيق مع العلم أنى كنت قد انتهيت من عملى الرسمى وكنت متواجدا مع زوجتى كمواطن وليس كموظف.

وطالب مقدم البلاغ بتحقيق عاجل مع الطبيب المشرف على المجموعة، وأن ما قام مع زوجته خارج عن الواجب المهنى له، وإذا كان ذلك التعامل مع موظفين بالمستشفى فكيف يعامل المرضى.

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