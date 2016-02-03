أمن شمال سيناء يفكك ويفجر 5 عبوات ناسفة زرعها إرهابيون فى طريق القوات

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء اليوم، أن قوات الأمن تمكنت خلال الساعات الماضية من تفكيك وتفجير 5عبوات ناسفة وتوقيف27 مشتبها بهم.

وأوضحت المصادر، أنه تم إحباط محاولتين لاستهداف القوات بعبوات ناسفة تم الكشف عن وجود عبوتين منها فى مدينة العريش وتفكيكها، و3 عبوات بمناطق مختلفة بالشيخ زويد ورفح وتفجيرها عن بعد دون خسائر، لافتة إلى أن القوات خلال حملاتها المتواصلة دمرت سيارتين دفع رباعى، ودراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية، وأوقفت 27 مشتبها بهم جارى فحصهم أمنيا.

من جانبهم، قال أهالى إن مجهولين ملثمين اختطفوا 6 من الأهالى بمناطق رفح والشيخ زويد، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر طبى بشمال سيناء، إن 2 من أهالى رفح والشيخ زويد وصلوا للمستشفيات بالمنطقة مصابين بشظايا .

وتواصلت فى شمال سيناء حالة الاستنفار الامنى وانتشرت قوات أمنية بمحيط مدينة العريش، وعلى طول الطريق الدولى العريش القنطرة وطريق العريش رفح، والعريش نخل بوسط سيناء.

- إصابة 3 جنود شرطة فى تفجير مدرعة بالعريش