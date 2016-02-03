النيابة تأمر بتحريات المباحث حول مقتل وإصابة 3 أشقاء لسرقتهم فى الشرقية

أمرت نيابة بلبيس فى الشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أمير إلهامى نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بتحريات المباحث بشأن قيام مسلحين بقتل وإصابة 3 أشقاء لسرقتهم بالإكراه أمام قرية الشولية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا باعتراض مسلحين طريق كل من "صلاح أمين الدبيسى"، 50 سنة، وشقيقيه "فوزى" 30 سنة، و"محمد"، مقيمين بشبين القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أثناء سيرهم بالطريق العام "بلبيس – القاهرة الزراعى" أمام قرية الشولية التابعة لدائرة المركز، وأطلقوا أعيرة نارية تجاههم، مما أسفر عن مصرع الأول والثانى، وإصابة الثالث، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى الأحرار، ونقل الثالث لمستشفى بلبيس العام.

وكشفت التحقيقات الأولية، بأن المجنى عليهم كانوا يستقلون سيارة نقل، محملة بعدد من رؤوس الماشية، وكانوا فى طريقهم لسوق الثلاثاء "المواشى" بمنطقة العصلوجى، بمدينة الزقازيق، واعترض المسلحون طريقهم لسرقتهم، وعندما فشلوا أطلقوا النيران عليهم وفروا هاربين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6584 جنايات المركز لسنة.