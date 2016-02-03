محامى "ياسمين النرش": تأخير تحديد جلسة بالنقض لازدحام الجلسات بقضايا الإخوان

قال إسماعيل بركة، محامى ياسمين النرش المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطار"، إن محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ستحدد خلال 60 يوما على الأكثر أولى جلسات نظر طعن موكلته على الحكم الصادر ضدها بالحبس 4 سنوات، لاتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى.

وأضاف "بركة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المكتب الفنى لمحكمة النقض برر له مسألة تأخير تحديد أولى جلسات طعن موكلته نظرا لازدحام وزخم تحديد الجلسات الخاصة بقضايا جماعة الإخوان.

ويشار إلى أن هيئة الدفاع عن ياسمين محيى الدين النرش، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار"، برئاسة الدكتور حسنين عبيد، قد أعلنت عن انضمام كل من المحاميين فريد الديب وبهاء الدين أبو شقة للجنة القانونية، مؤكدة أن كلا من المحاميين أودعا الطعن الخاص بهما فى القضية، لإلغاء الأحكام الصادرة ضد سيدة المطار.

وكان حسنين عبيد قد تقدم بمذكرة الطعن على الأحكام الصادرة ضد ياسمين النرش بالسجن 4 سنوات، لاتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى، حيث اشتملت مذكرة الطعن التى أودعتها هيئة الدفاع لدى محكمة النقض، على 11 سببًا للطعن بالنقض، أبرزها "القصور فى تحصيل واقعات الدعوى، القصور العام فى التسبيب، الفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع"، وغيرها من الأسباب، والتى بلغ عدد أوراقها 40 ورقة.