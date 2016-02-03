ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالزقازيق

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقي إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية ،بالواقعة .
وكانت العديد من البلاغات قد تقدمت إلي الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثاني الزقازيق ، عن قيام بعض الشباب بخطف حقائب السيدات بمنطقة القومية .
وبعد تكثيف الجهود والأكمنة توصلت التحريات السرية لضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق ، إلي قيام كل من "محمد ح ح ح" 20 سنة عاطل وشهرته محمد سارارى ومقيم كفر الزقازيق البحرى ، وله كارت معلومات ، و"مصطفي إ أ " 21 سنة ومقيم كفر الزقازيق البحري ،بتكوين تشكيل عصابى لخطف حقائب السيدات .
وبعد إذن النيابة العامة ، تمكن النقيبين حسن أباظة وطارق سليم معاونا مباحث القسم ، من ضبط المتهمان .
وكشفت التحقيقات التي بإشرت معهما ، ارتكابها 8 وقائع لخطف حقائب السيدات بمنطقة القومية وجمال عبد الناصر وبالقرب من مستشفي التيسير ، وأرشدوا عن العديد من الهواتف المحمولة حيث تبين قيامهما ببيع المسروقات لمحل هواتف بوسط البلد ، وتم التحفظ علي المتهمان والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة .