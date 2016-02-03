ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالزقازيق

تمكن ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق ، برئاسة الرائد عصام عتيق ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص في خطف حقائب السيدات بمنطقة القومية ،وتم التحفظ عليهما وعلي المضبوطات ،تحت تصرف نيابة القسم برئاسة المستشار أحمد سعيد وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقي إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية ،بالواقعة .

وكانت العديد من البلاغات قد تقدمت إلي الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثاني الزقازيق ، عن قيام بعض الشباب بخطف حقائب السيدات بمنطقة القومية .

وبعد تكثيف الجهود والأكمنة توصلت التحريات السرية لضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق ، إلي قيام كل من "محمد ح ح ح" 20 سنة عاطل وشهرته محمد سارارى ومقيم كفر الزقازيق البحرى ، وله كارت معلومات ، و"مصطفي إ أ " 21 سنة ومقيم كفر الزقازيق البحري ،بتكوين تشكيل عصابى لخطف حقائب السيدات .

وبعد إذن النيابة العامة ، تمكن النقيبين حسن أباظة وطارق سليم معاونا مباحث القسم ، من ضبط المتهمان .

وكشفت التحقيقات التي بإشرت معهما ، ارتكابها 8 وقائع لخطف حقائب السيدات بمنطقة القومية وجمال عبد الناصر وبالقرب من مستشفي التيسير ، وأرشدوا عن العديد من الهواتف المحمولة حيث تبين قيامهما ببيع المسروقات لمحل هواتف بوسط البلد ، وتم التحفظ علي المتهمان والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة .