ضبط قيراطين مزروعين بنبات البانجو بمركز أبنوب بأسيوط

تمكن ضباط مركز شرطة أبنوب برئاسة المقدم محسن شريت، رئيس مباحث مركز أبنوب، من ضبط قيراطين مزروعين بنبات البانجو، وذلك فى إطار خطة المديرية لإعادة الانضباط للشارع وتكثيف التواجد الأمنى ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتفعيل لأداء الأمنى وضبط المواد المخدرة والمتاجرين فيها.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبنوب بقيام أحد الفلاحين بزراعة نبات البانجو للاتجار فيه.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية، بالاشتراك مع ضابط إدارة البحث الجنائى برئاسة المقدم محسن شريت رئيس مباحث المركز، وتم ضبط "ص.ع. أ" فلاح مقيم المعابدة دائرة مركز أبنوب وبحوزته (75) شجرة من مخدر نبات البانجو على مساحة (2) قيراط معدين للتكثيف والبيع بقصد الزراعة والاتجار.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ جميع الإجراءات حيال المضبوطات.