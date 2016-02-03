الحكومة تبحث اليوم تطوير المزلقانات ومتابعة الأوضاع الأمنية والاقتصادية

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض تشكيل مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وعدد من الملفات والقضايا الهامة.

ويعقد رئيس الوزراء عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى، اجتماع بشأن تطوير السكك الحديدية ولتقييم موقف إنهاء مشروعات تطوير المزلقانات على مستوى الجمهورية، وبحث تذليل كافة العقبات التى تعترض الخطط الجارية لتطويرها.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء غدا الأربعاء، لقاء أعضاء مجلس النواب عن محافظات السويس ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية. ويأتى اللقاء فى إطار سلسلة من الاجتماعات يجريها رئيس الوزراء مع نواب جميع المحافظات، للتعرف على مطالب دوائرهم واحتياجاتها والمشكلات التى تواجه المواطنين بتلك المحافظات، واستعراض الحلول السريعة وغيرالتقليدية لتلك المشكلات.